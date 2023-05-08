Пулемет для убийства. Как дочь «врага народа» хотела отомстить Сталину за смерть отца

С первых дней войны Елена ходила на курсы медсестер и дежурила в метро, которое служило бомбоубежищем. Однако в 1944 году ее вместе с группой друзей арестовали по подозрению в подготовке покушения на Сталина. По словам Бубновой, одного из ее приятелей обвинили в слежке за кортежем вождя. Следствие считало, что стрельба по главе СССР должна была вестись из квартиры на Арбате при помощи пулемета, который муж Бубновой привез с фронта.