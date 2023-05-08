Пулемет для убийства. Как дочь «врага народа» хотела отомстить Сталину за смерть отца

Покушения на политических лидеров всегда становились одними из самых захватывающих сюжетов в истории. Неоднократно посягались и на жизнь вождя СССР Иосифа Сталина, с подачи которого в 1937 году началась зачистка верхушки партии большевиков.
Причем дело не ограничивалось только лишь ее членами — нередко жертвами становились ближайшее окружение и семьи ключевых партийных работников. Так, с подросткового возраста Елена Бубнова жила с клеймом дочери «врага народа». Ее отцом был типичный представитель «старых большевиков», который в возрасте 17 лет заинтересовался марксисткой литературой, за что впоследствии был исключен из Московского сельскохозяйственного института.
Однако для юного революционера это не стало трагедией: Бубнов, напротив, присоединился к социалистическому движению и стал активно работать на благо партии. Историки установили, что Андрей Сергеевич подвергался арестам не менее 13 раз и в общей сложности сидел в тюрьме около четырех лет.
Новость о Февральской революции застала Бубнова в Туруханском крае, куда ссылали часть «неблагонадежных» граждан. Многие из этой ссылки вернулись в Москву и заняли высокие посты уже в советском правительстве. В их числе также был Андрей Бубнов, который стал членом Политбюро, наркомом Просвещения, а также начальником Политуправления РККА.
Спустя 20 лет его вместе с женой арестовали. Их обвинили в участии в антисоветской правой террористической организации, а в августе 1938 года — расстреляли. На тот момент дочери Елене только исполнилось 16 лет. Она осталась жить с бабушкой в коммунальной квартире у тети. Несмотря на все трудности, девушка закончила школу с отличием.
Впрочем, в комсомол ее не взяли — Бубнова наотрез отказалась отрекаться от своих родителей. Дочь «врагов народа» долгое время не хотели принимать в институт, но когда это все-таки случилось, студентка получить диплом так и не успела: началась Великая Отечественная.
С первых дней войны Елена ходила на курсы медсестер и дежурила в метро, которое служило бомбоубежищем. Однако в 1944 году ее вместе с группой друзей арестовали по подозрению в подготовке покушения на Сталина. По словам Бубновой, одного из ее приятелей обвинили в слежке за кортежем вождя. Следствие считало, что стрельба по главе СССР должна была вестись из квартиры на Арбате при помощи пулемета, который муж Бубновой привез с фронта.
Елена Андреевна была осуждена на пять лет лишения свободы. Но, как свидетельствуют историки, она провела за решеткой более семи лет в одиночных камерах Лубянки, Лефортово, Бутырки. После освобождения Бубнову выслали в Барнаул, и только в 1956 году она была реабилитирована. Женщина получила паспорт и вернулась в Москву.