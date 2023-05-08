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Пулемет для убийства. Как дочь «врага народа» хотела отомстить Сталину за смерть отца

История
Пулемет для убийства. Как дочь «врага народа» хотела отомстить Сталину за смерть отца

Покушения на политических лидеров всегда становились одними из самых захватывающих сюжетов в истории. Неоднократно посягались и на жизнь вождя СССР Иосифа Сталина, с подачи которого в 1937 году началась зачистка верхушки партии большевиков.

Причем дело не ограничивалось только лишь ее членами — нередко жертвами становились ближайшее окружение и семьи ключевых партийных работников. Так, с подросткового возраста Елена Бубнова жила с клеймом дочери «врага народа». Ее отцом был типичный представитель «старых большевиков», который в возрасте 17 лет заинтересовался марксисткой литературой, за что впоследствии был исключен из Московского сельскохозяйственного института.

Однако для юного революционера это не стало трагедией: Бубнов, напротив, присоединился к социалистическому движению и стал активно работать на благо партии. Историки установили, что Андрей Сергеевич подвергался арестам не менее 13 раз и в общей сложности сидел в тюрьме около четырех лет.

Новость о Февральской революции застала Бубнова в Туруханском крае, куда ссылали часть «неблагонадежных» граждан. Многие из этой ссылки вернулись в Москву и заняли высокие посты уже в советском правительстве. В их числе также был Андрей Бубнов, который стал членом Политбюро, наркомом Просвещения, а также начальником Политуправления РККА.

Пулемет для убийства. Как дочь «врага народа» хотела отомстить Сталину за смерть отца

Спустя 20 лет его вместе с женой арестовали. Их обвинили в участии в антисоветской правой террористической организации, а в августе 1938 года — расстреляли. На тот момент дочери Елене только исполнилось 16 лет. Она осталась жить с бабушкой в коммунальной квартире у тети. Несмотря на все трудности, девушка закончила школу с отличием.

Впрочем, в комсомол ее не взяли — Бубнова наотрез отказалась отрекаться от своих родителей. Дочь «врагов народа» долгое время не хотели принимать в институт, но когда это все-таки случилось, студентка получить диплом так и не успела: началась Великая Отечественная.

С первых дней войны Елена ходила на курсы медсестер и дежурила в метро, которое служило бомбоубежищем. Однако в 1944 году ее вместе с группой друзей арестовали по подозрению в подготовке покушения на Сталина. По словам Бубновой, одного из ее приятелей обвинили в слежке за кортежем вождя. Следствие считало, что стрельба по главе СССР должна была вестись из квартиры на Арбате при помощи пулемета, который муж Бубновой привез с фронта.

Елена Андреевна была осуждена на пять лет лишения свободы. Но, как свидетельствуют историки, она провела за решеткой более семи лет в одиночных камерах Лубянки, Лефортово, Бутырки. После освобождения Бубнову выслали в Барнаул, и только в 1956 году она была реабилитирована. Женщина получила паспорт и вернулась в Москву.

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