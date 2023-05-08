Чернышенко рассчитывает увидеть матч «Зенита» и «Шахтера» в Донецке

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился планами по возрождению донецкого футбольного клуба «Шахтер».
Дмитрий Чернышенко заявил, что в ДНР необходимо возродить «легендарный» донецкий «Шахтер». Соответствующее мнение вице-премьер РФ озвучил в ходе посещения стадиона «Донбасс Арена» 8 мая.
«Регулярная спортивная жизнь в республике была налажена. Главное, чтобы "Шахтер" пробился через какое‑то время в финал Российской премьер‑лиги и встретился с "Зенитом" на "Донбасс Арене"», — отметил он.
В мае в ДНР начнется чемпионат по футболу, добавил Чернышенко. Участниками турнира станут команды из десяти городов.