Известно, что такое название город носил с 1929 года до 1961-й. По данным указа, Донецк будет переименовываться в Сталино в День Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, 22 июня и 8 сентября. Последняя дата приурочена к освобождению региона от киевского режима.