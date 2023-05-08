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Актер Владимир Машков одной фразой ответил на обвинения СБУ

Общество
Актер Владимир Машков одной фразой ответил на обвинения СБУ

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков отреагировал на предъявленные ему заочно обвинения по трем статьям УК Украины. Для этого ему хватило одной фразы.

Говоря об обвинениях СБУ в свой адрес, актер процитировал городничего из комедии русского прозаика Николая Гоголя «Ревизор».

«Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что если бог хочет наказать — так отнимет прежде разум», — сказал Машков.

Как отметили ранее в СБУ, обвинения в адрес Машкова связаны с его поддержкой российских Вооруженных сил, а также выступлениями на массовых мероприятиях с участием президента России Владимира Путина.

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