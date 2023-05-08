Экс-фигуристка сборной Германии Витт потребовала вернуть Россию в мировой спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Германии Катарина Витт выступила за возвращение спортсменов из РФ на международную арену.
Завершившая карьеру фигуристка Катарина Витт, являющаяся послом Специальной Олимпиады в Берлине, возмутилась недопуску россиян и белорусов к турниру, а также другим международным соревнованиям. Своим мнением на этот счет она поделилась с журналистами издания Welt am Sonntag.
«Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь. Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине?» — заявила Витт.
В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.