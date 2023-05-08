Путин принял предложение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил своего коллегу из РФ Владимира Путина посетить республику с ответным визитом. По данным Кремля, российский лидер принял предложение.
Напомним, что 8 мая политики встретились в Москве. В рамках беседы они обсудили не только вопросы стратегического партнерства, но и неоценимый вклад жителей Киргизии в Победу в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что российскую столицу в понедельник посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он примет участие в торжественном параде, а также проведет переговоры с Путиным.