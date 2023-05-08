Сосновский на пальцах объяснил, почему немецким «Зеленым» все сходит с рук

В ведомстве такое «кумовство» объяснили тем, что указанные должности требуют особых доверительных отношений с министром, хотя в Германии до недавнего времени семейная протекция всячески порицалась. Впрочем, «Зеленым», судя по всему, все сходит с рук, и, как полагает Сосновский, не без помощи США.