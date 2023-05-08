В министерстве экономики Германии обнаружилась «коррупционная сеть»: в конце апреля стало известно, что среди сотрудников были замечены родственники главы ведомства Роберта Хабека. По мнению политолога Александра Сосновского, это обнажает лицемерие Евросоюза, который до сих пор никак не прокомментировал разгоревшийся скандал.
Ранее журнал Focus сообщил, что Хабек в обход официальных процедур принимал на работу в министерство своих же родственников. Доверенные лица чиновника имели отношение к экологическому институту Öko-Institut и фонду экологической нейтральности. Сам Хабек является членом партии «Зеленые».
В ведомстве такое «кумовство» объяснили тем, что указанные должности требуют особых доверительных отношений с министром, хотя в Германии до недавнего времени семейная протекция всячески порицалась. Впрочем, «Зеленым», судя по всему, все сходит с рук, и, как полагает Сосновский, не без помощи США.
«Как далеко простирается проамериканская паутина в Берлине и насколько она сплочена, стало ясно в последние дни в области, имеющей отношение к внешней политике. В министерстве экономики министра Роберта Хабека (Зеленые) была обнаружена коррупционная сеть с фаворитами, родственниками, в которой есть все, в чем обычно немецкие СМИ обвиняют Путина, но не Зеленых в Берлине», — рассуждает политолог.
Если бы подобные коррупционные случаи были обнаружены в Венгрии или Польше, то председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вмешалась бы лично. Однако в случае с Германией ЕС предпочитает делать вид, что ничего не происходит.
«Сегодня Зеленые — это американская партия, руководство которой полностью доминирует в общественном мнении в Германии с его влиянием на средства массовой информации и через "корешей", закрепленных в многочисленных политических организациях и НПО», — резюмировал Сосновский.
Ранее Сосновский жестко осадил министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, который заявил, что собирается изменить мир с помощью Магистра Йоды.