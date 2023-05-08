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Military Watch: Россия превратила Крым в неприступную крепость

Армия
Military Watch: Россия превратила Крым в неприступную крепость

Крым является для украинской армии одним из наиболее приоритетных направлений, однако Киеву не следует рассчитывать на успех в случае наступления, сообщает Military Watch.

По мнению аналитиков, материал которых приводит «ПолитРоссия», недавняя попытка ВСУ ударить по территории полуострова ракетой «Гром-2» показала высокий уровень эффективности крымской обороны.

Эксперты уверены, что Россия превратила Крым в неприступную крепость с многоуровневой системой ПВО, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

«Эта территория является одной из наиболее сильно укрепленных в России с многоуровневой сетью противовоздушной обороны», — сказано в статье.

Авторы также напомнили, что ракетная атака ВСУ сопровождалась налетом беспилотников на Севастополь, которая также не увенчалась успехом.

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