Олейник напомнил, что европейские государства практически не принимали участия во Второй мировой войне — победа является заслугой советского народа, в том числе родственника Зеленского. Семен Иванович боролся с нацистской Германией в годы Второй мировой войны и был награжден двумя орденами Красной Звезды.