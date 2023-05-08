Экс-нардеп Олейник пристыдил Зеленского после отмены Дня Победы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, отменив День Победы, «плюнул» в душу не только советскому народу, но и своему дедушке Семену Ивановичу. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник поставил главу киевского режима в неловкое положение напоминанием о родственнике.
Зеленский подписал указ, который предполагает празднование 9 мая Дня Европы. Это решение, как считает политик, стало попыткой переписать историю.
Олейник напомнил, что европейские государства практически не принимали участия во Второй мировой войне — победа является заслугой советского народа, в том числе родственника Зеленского. Семен Иванович боролся с нацистской Германией в годы Второй мировой войны и был награжден двумя орденами Красной Звезды.
«Зеленский плюнул не только в душу украинскому народу, советскому народу, тем, кто отдал жизни победе с нацизмом, но и в душу своего покойного деда, которого мы чтим, потому что он сражался с нацизмом», — объяснил Олейник с «Народными Новостями».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского новым воплощением Иуды из-за отмены Дня Победы.