Россия и Алжир работают над увеличением объемов товарооборота

Он сообщил, что российские предприниматели могут получить советы по торговому обмену на онлайн-конференции. Налич добавил, что такие мероприятия регулярно проводятся. Он рассказал, что на данных встречах рассказывают о деловых возможностях и ожидаемых рисках для бизнеса.