Россия и Алжир работают над увеличением объемов товарооборота

Объем товарооборота между Россией и Алжиром составляет около 3 млрд долларов. Стороны работают над тем, чтобы диверсифицировать торговлю и увеличить показатели. Об этом РИА Новости рассказал российский торговый представитель в Алжире Иван Налич.
Он сообщил, что российские предприниматели могут получить советы по торговому обмену на онлайн-конференции. Налич добавил, что такие мероприятия регулярно проводятся. Он рассказал, что на данных встречах рассказывают о деловых возможностях и ожидаемых рисках для бизнеса.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее выражала благодарность Алжиру за его независимую политику и за последовательность в отношениях с Россией.