Молдавия продолжает ставить «антирекорды», приближаясь к полному поглощению Румынией. Такой вывод сделали журналисты аналитического портала RuBaltic.
По мнению молдавской оппозиции и независимых экспертов, члены правящей партии PAS и президент республики Майя Санду являются одними из самых некомпетентных политиков в истории страны.
Согласно социологическим опросам, подавляющую часть жителей Молдавии волнуют рост цен (62%), маленькие зарплаты (39%), безработица (34%), бедность (32%) и коррупция (22%). В свою очередь конфликт на Украине заботит лишь 13% респондентов.
«Это неудивительно. Ведь экономические показатели прошлого года сделали для местного населения приоритетом вопрос элементарного выживания в условиях "ускоренной евроинтеграции", провозглашенной властью в качестве главной цели», — говорится в статье.
Журналисты уточнили, что разразившийся в 2021 году и продолжившийся в 2022-м энергетический кризис нанес серьезный удар по экономике Молдавии. Его последствия многократно усилились из-за полной зависимости Кишинева от импорта энергоресурсов. Так, средний чек на продукты в стране питания вырос до 40% за указанный период. К расходам прибавились резко увеличившиеся счета за газ и отопление.
Правительство Майи Санду решило покончить с существующей проблемой за счет внешних займов. Только в 2022 году Кишинев получил транши на общую сумму 863,9 млн долларов. Главными «экономическими спасителями» прозападной Молдавии стал Международный валютный фонд, Группа всемирного банка и Европейский инвестиционный банк. Ценой этого стало прямое вмешательство финансовых организаций во внутренние дела страны.
«Без их одобрения парламент не может принимать необходимые законодательные акты. Зато уже согласованный с Россией кредит в два млрд долларов на крайне выгодных для Молдовы условиях Конституционный суд, который контролировали представители прозападных партий, объявил противоречащим Конституции», — пояснили обозреватели.
Как следствие, уточнили аналитики, Молдавия столкнулась с масштабной депопуляцией. По данным ООН, Кишинев занял первое место в мире по сокращению численности населения. Из 4,5 миллиона человек, проживавших в стране на момент 1990 года, в настоящее время осталось не более 2,6 миллиона.
По оценкам специалистов, наибольший удар нанесен по трудоспособной части населения – молодежи. К 2025 году число молодых людей в стране может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010-м, прогнозируют эксперты.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Украина пригрозила полностью запретить импорт в Молдавию в случае, если Кишинев присоединится к решению ЕС по ограничению ввоза украинской сельхозпродукции.