«Элементарное выживание». Непрофессионализм Санду вогнал Молдавию в сильнейший кризис

Журналисты уточнили, что разразившийся в 2021 году и продолжившийся в 2022-м энергетический кризис нанес серьезный удар по экономике Молдавии. Его последствия многократно усилились из-за полной зависимости Кишинева от импорта энергоресурсов. Так, средний чек на продукты в стране питания вырос до 40% за указанный период. К расходам прибавились резко увеличившиеся счета за газ и отопление.