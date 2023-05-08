Власти Испании собираются ограничить выдачу «золотых виз»

При этом в 2022 году около 2500 виз этого формата были выданы в Испании из-за активного роста покупок недвижимости со стороны нерезидентов Испании. Доля выдачи таких документов дошла до 94%, из-за чего испанские власти думают об ужесточении правил получения «золотых виз».