Власти Испании собираются ограничить выдачу «золотых виз»

Испанское правительство может ужесточить правила получения «золотых виз» для иностранных инвесторов из-за слишком большого количества уже выданных документов. Такой информацией делится издание El País.
Визу такого типа можно получить в Испании при покупке жилья, стоимость которого составит не менее 500 тысяч евро, инвестировании 1 миллиона евро в испанские акции или 2 миллионов евро в казначейские облигации государства.
При этом в 2022 году около 2500 виз этого формата были выданы в Испании из-за активного роста покупок недвижимости со стороны нерезидентов Испании. Доля выдачи таких документов дошла до 94%, из-за чего испанские власти думают об ужесточении правил получения «золотых виз».