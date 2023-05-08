Лучший игрок ЧМ-2022 Месси продолжит карьеру в «Аль-Хиляле»

Лучший футболист чемпионата мира 2022 года в Катаре Лионель Месси станет игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль».
Лионель Месси согласился на переход в «Аль-Хиляль» предстоящем летом, когда закончится срок действия его контракта с французским «ПСЖ». Об этом информирует El Chiringuito. По данным источника, в саудовский клуб также перейдут бывшие партнеры аргентинца по «Барселоне» Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего аргентинского форварда в 45 миллионов евро.