Лучший игрок ЧМ-2022 Месси продолжит карьеру в «Аль-Хиляле»

Лионель Месси согласился на переход в «Аль-Хиляль» предстоящем летом, когда закончится срок действия его контракта с французским «ПСЖ». Об этом информирует El Chiringuito. По данным источника, в саудовский клуб также перейдут бывшие партнеры аргентинца по «Барселоне» Серхио Бускетс и Жорди Альба.