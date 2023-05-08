В Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню

Русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне 8 мая осквернили неизвестные, сообщил протоиерей Виктор Потапов.
По его словам, злоумышленники сломали двери, разбили окна и устроили настоящий погром внутри. Часовня действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем кладбище Рок-Крик.
«Самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна», — добавил священнослужитель в беседе с РИА Новости.
Лицо святого варварски замазали, а также нанесли на фреску знаки, похожие на латинские или греческие буквы. Личность вандалов на данный момент не установлена. Настоятель Собора отец Виктор подчеркнул, что они планируют обратиться в полицию.