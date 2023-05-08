Украина использует 190 млн евро от Всемирного банка для выплаты зарплат

Украина получила около 190 млн евро от Всемирного банка. Государство рассчитывает направить их на выплаты зарплат. Об этом сказали в местном министерстве финансов, передает RT.
Предполагается, что средства должны будут пойти на выплаты, полагающиеся госслужащим и педагогам. Точная полученная сумма для этого составляет 189,32 млн евро. Известно, что международные организации предоставили средства на льготных условиях.
Украина должна будет вернуть деньги в течение следующих десяти лет. При этом первые четыре года будет действовать льготный период.