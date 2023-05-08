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Украина использует 190 млн евро от Всемирного банка для выплаты зарплат

Финансы
Украина использует 190 млн евро от Всемирного банка для выплаты зарплат

Украина получила около 190 млн евро от Всемирного банка. Государство рассчитывает направить их на выплаты зарплат. Об этом сказали в местном министерстве финансов, передает RT.

Предполагается, что средства должны будут пойти на выплаты, полагающиеся госслужащим и педагогам. Точная полученная сумма для этого составляет 189,32 млн евро. Известно, что международные организации предоставили средства на льготных условиях.

Украина должна будет вернуть деньги в течение следующих десяти лет. При этом первые четыре года будет действовать льготный период.

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