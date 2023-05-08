Сладков озвучил два важных вывода после массированного ракетного удара по объектам ВСУ

Вооруженные силы России наглядно продемонстрировали, что располагают ресурсами для масштабных атак, заявил военкор Александр Сладков.
Так в своем Telegram-канале журналист прокомментировал ракетный удар по объектам ВСУ в ночь на 8 мая.
Сладков уверен, что теперь ни у кого не может быть сомнений в возможностях российской армии.
«О чем говорят невиданные по силе удары по Украине. У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — написал он.
Кроме того, по словам военкора, ситуация показывает на создание новой разведывательной сети, благодаря которой у ВС РФ оказался «длинный список целей с координатами».