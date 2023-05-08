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Сладков озвучил два важных вывода после массированного ракетного удара по объектам ВСУ

Армия
Сладков озвучил два важных вывода после массированного ракетного удара по объектам ВСУ

Вооруженные силы России наглядно продемонстрировали, что располагают ресурсами для масштабных атак, заявил военкор Александр Сладков.

Так в своем Telegram-канале журналист прокомментировал ракетный удар по объектам ВСУ в ночь на 8 мая.

Сладков уверен, что теперь ни у кого не может быть сомнений в возможностях российской армии.

«О чем говорят невиданные по силе удары по Украине. У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — написал он.

Кроме того, по словам военкора, ситуация показывает на создание новой разведывательной сети, благодаря которой у ВС РФ оказался «длинный список целей с координатами».

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