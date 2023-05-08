Фигурист Роман Костомаров впервые после болезни обратился к подписчикам

Костомаров выразил благодарность всем, кто молился за него и верил в его выздоровление. Он также заявил о многочисленных трудностях, которые ему нужно преодолеть на пути к полному выздоровлению. Однако, по словам фигуриста, он справится со всем благодаря поддержке близких.