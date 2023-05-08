Фигурист Роман Костомаров впервые после болезни обратился к подписчикам

Российский фигурист Роман Костомаров впервые после госпитализации обратился к подписчикам в соцсетях. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что впереди еще много работы по восстановлению.
Костомаров выразил благодарность всем, кто молился за него и верил в его выздоровление. Он также заявил о многочисленных трудностях, которые ему нужно преодолеть на пути к полному выздоровлению. Однако, по словам фигуриста, он справится со всем благодаря поддержке близких.
Напомним, Костомаров попал в больницу в январе 2023 года с воспалением легких. Однако позже болезнь серьезно обострилась.
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