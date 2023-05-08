«Дочка» Росатома планирует начать добычу урана на территории Танзании в тестовом режиме

Дочерняя компания Росатома MANTRA Tanzania собирается начать добывать уран в Танзании в тестовом режиме, передает The Guardian со ссылкой на заявление представителя предприятия Фредерика Кибодя.
Для начала, по его словам, планируется добывать примерно 5 тонн ресурса в год. Сейчас количество работников на месторождении составляет около 165 человек, но штат может увеличиться до 1,7 тыс. человек. Речь идет о месторождении на реке Мкужу, запасы которого достигают почти 26 тыс. тонн.
Напомним, MANTRA Tanzania является «дочкой» Росатома, которая была создана через организацию Uranium One. Компания начала работать в Танзании в 2008 году.