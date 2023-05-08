КЧГУ запустил историко-просветительский проект к годовщине Битвы за Кавказ

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева запустит масштабный историко-просветительский проект «Кавказский рубеж». Он посвящен грядущей годовщине Битвы за Кавказ, которая проходила с июля 1942 года по октябрь 1943 года.
Исполняющий обязанности ректора вуза Таусолтан Узденов подчеркнул, что в рамках проекта запланирована серия восхождений на перевалы Карачаево-Черкессии. В частности студенты посетят Марухский, Санчарский и Клухорский перевалы, передает Федеральное агентство новостей.
Основной целью проекта является воспитание у студентов и учащихся школ республики патриотизма и чувства гордости за свою страну и народ. Отмечается, что для них проведут видеолекции и историко-просветительские экскурсии.