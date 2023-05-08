Депутат Рады Бригинец пристыдил Зеленского за невыплату обещанных ВСУ денег

Украинский президент Владимир Зеленский, обещавший в начале конфликта выплаты бойцам ВСУ, продолжает молчать. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец.
Политик отметил, что Зеленский гарантировал выплаты военным в размере не менее 100 тысяч гривен, пока не завершится конфликт. Украинское правительство одобрило эту инициативу.
«А сегодня президент молчит об этом», — подчеркнул Бригинец.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине теперь вместо Дня Победы 9 мая будет отмечаться День Европы.