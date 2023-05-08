Президент Казахстана Токаев посетит Москву для участия в параде Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени намерен совершить официальный визит в Москву по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Соответствующие сведения озвучил официальный представитель политика Руслан Желдибай.
Поездка казахстанского лидера в Россию должна состояться 8-9 мая. Там глава государства поприсутствует на параде, который пройдет в Москве по случаю 78-го Дня Победы в Великой Отечественной войне. Желдибай также сообщил, что Токаев намерен съездить на Ржевский мемориал, который располагается в Тверской области.
Ранее сообщалось, что трансляция парада Победы впервые будет показана в столичном метро. Об этом рассказали авторы телеканала «360».