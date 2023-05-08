Губернатор Старовойт: неразорвавшийся снаряд ВСУ вынесли из детсада в Теткино

Группа разминирования изъяла неразорвавшийся снаряд из детского сада в Теткино, который был обстрелян в Курской области накануне, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, учреждение не работает с весны прошлого года, но продолжает подвергаться обстрелам. Старовойт поблагодарил местных жителей и силовиков, которые оперативно среагировали на произошедшее.
Также губернатор попросил граждан быть бдительными. Он предупредил о возможных провокациях и атаках со стороны ВСУ, которые могут быть приурочены к празднованию Дня Победы.