Актера Владимира Машкова заочно обвинили по трем уголовным статьям на Украине

Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявили обвинения сразу по трем статьям УК Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном СБУ.
В нем указывается, что Машков после начала СВО «неоднократно выступал в поддержку» Вооруженных сил РФ во время массовых акций, участие в которых принимал и президент России Владимир Путин.
Помимо этого, СБУ обвинила Машкова в «регулярной героизации» российских военнослужащих в соцсетях, а также призывах к вхождению в состав страны Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
Стоит отметить, что Машков открыто поддерживает действия России. С 2022 года актер находится под санкциями Европейского союза, а также Украины, Швейцарии и Канады.