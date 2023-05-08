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Актера Владимира Машкова заочно обвинили по трем уголовным статьям на Украине

Украина
Актера Владимира Машкова заочно обвинили по трем уголовным статьям на Украине

Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявили обвинения сразу по трем статьям УК Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном СБУ.

В нем указывается, что Машков после начала СВО «неоднократно выступал в поддержку» Вооруженных сил РФ во время массовых акций, участие в которых принимал и президент России Владимир Путин.

Помимо этого, СБУ обвинила Машкова в «регулярной героизации» российских военнослужащих в соцсетях, а также призывах к вхождению в состав страны Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Стоит отметить, что Машков открыто поддерживает действия России. С 2022 года актер находится под санкциями Европейского союза, а также Украины, Швейцарии и Канады.

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