Очередной антироссийский выпад украинского лидера Владимира Зеленского вызвал волну возмущений на просторах интернета. На этот раз холодной водой политика окатили читатели Die Welt.
Ранее глава киевского режима заявил, что Москву ждет точно такой же крах в ходе спецоперации на Украине, как фашистскую Германию в годы Великой Отечественной войны. Это сравнение настолько взбудоражило умы немецких пользователей, что они не скупились на гневные комментарии в адрес политика.
«Зеленский страдает историческим невежеством», — отметил юзер.
«У меня от Зеленского мурашки по коже: он все время говорит о победе над Россией. Я в этом очень сомневаюсь», — добавил другой.
«Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое», — возмутился еще один
Ранее президент Украины подписал указ, согласно которому вместо Дня Победы в его стране будет отмечаться День Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого решения назвала Зеленского современным воплощением Иуды.