Ранее глава киевского режима заявил, что Москву ждет точно такой же крах в ходе спецоперации на Украине, как фашистскую Германию в годы Великой Отечественной войны. Это сравнение настолько взбудоражило умы немецких пользователей, что они не скупились на гневные комментарии в адрес политика.