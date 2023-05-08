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Джикия поддержал отказ РФС от турнира в Центральной Азии

Спорт
Джикия поддержал отказ РФС от турнира в Центральной Азии

Футболист сборной России Георгий Джикия считает правильным решение РФС отказаться от выступления на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

Георгий Джикия заявил, что «полностью поддерживает» решение РФС отказаться от участия в чемпионате CAFA, который стартует 9 июня. Слова защитника приводит ТАСС.

«Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством. Жду, когда сборная России вновь соберется», — заявил Джикия.

Российская сборная временно отстранена от участия в международных матчах. Это решение ФИФА и УЕФА связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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