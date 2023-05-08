«Помните о них»: Пригожин возложил цветы к памятнику погибшим героям ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом

На кладбище захоронены уроженцы Екатеринбурга или те, кто уходил из этого города в зону СВО. Пригожин отметил, что многие россияне привыкли к памятникам, посвященным участникам Великой Отечественной войны, а также к братским могилам воинов-освободителей. Сейчас же у России появились новые герои.