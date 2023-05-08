«Помните о них»: Пригожин возложил цветы к памятнику погибшим героям ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил кладбище бойцов, расположенное под Екатеринбургом. Он почтил память погибших героев и открыл посвященный им памятник, сообщили в пресс-службе.
На кладбище захоронены уроженцы Екатеринбурга или те, кто уходил из этого города в зону СВО. Пригожин отметил, что многие россияне привыкли к памятникам, посвященным участникам Великой Отечественной войны, а также к братским могилам воинов-освободителей. Сейчас же у России появились новые герои.
«Это памятник тех, кто погиб на новой войне нового витка нашей великой истории. Помните о них», — заявил Пригожин.
Основатель «оркестра» подчеркнул, что каждый захороненный на этом кладбище боец погиб как настоящий герой. По его словам, при выполнении задач они храбро шли под пули и не боялись артиллерийских залпов.
Евгений Пригожин ранее был признан лицом специальной военной операции по результатам опроса, проведенного в социальных сетях. Однако сам бизнесмен подчеркнул, что настоящим лицом СВО являются бойцы ЧВК «Вагнер». Голоса, отданные за него в опросе, являются символом доверия к «музыкантам», отметил он.