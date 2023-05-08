Команда соцсети ЯRUS представила подборку событий ко Дню Победы

Команда социальной сети ЯRUS рассказала о самых интересных мероприятиях 9 Мая. Торжества в честь Дня Победы начнутся с самого утра по всей России.
В столице пройдет гала-концерт III Всероссийского патриотического фестиваля, в котором можно увидеть вокальные, хореографические и инструментальные номера. В Санкт-Петербурге по Дворцовой площади проедут около 100 единиц боевой техники.
В Омске пройдет праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам», посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 80-летию победы в Сталинградской битве.
Жители Краснодара смогут посетить представление «Мартышка» в театре Драмы им. Горького. Постановка расскажет о дне освобождения Кубани от вражеских захватчиков.
Пользователи ЯRUS присоединятся к праздничному онлайн-событию «Бессмертный полк». В День Победы будут опубликованы фотографии тысячи бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек с хэштегом #нашБессмертныйполк и прозвучат истории о героизме, отваге и силе духа.