Команда соцсети ЯRUS представила подборку событий ко Дню Победы

Пользователи ЯRUS присоединятся к праздничному онлайн-событию «Бессмертный полк». В День Победы будут опубликованы фотографии тысячи бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек с хэштегом #нашБессмертныйполк и прозвучат истории о героизме, отваге и силе духа.