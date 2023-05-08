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Экс-посол ЛНР Мирошник раскрыл, почему Украина решится на контрнаступление после потери Бахмута

Политика
Экс-посол ЛНР Мирошник раскрыл, почему Украина решится на контрнаступление после потери Бахмута

Украинские власти могут начать контрнаступление после потери Бахмута (Артемовска). Таким мнением поделился бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Дипломат утверждает, что сдача Бахмута нанесет репутации ВСУ непоправимый ущерб, поскольку президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о стратегической важности этого направления. По словам Мирошника, контрнаступление может стартовать в преддверии Дня Победы, чтобы сдержать недовольство общественности потерей города.

«Не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», — объяснил Мирошник.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможность контрнаступления украинской армии в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется.

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