Украинские власти могут начать контрнаступление после потери Бахмута (Артемовска). Таким мнением поделился бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Дипломат утверждает, что сдача Бахмута нанесет репутации ВСУ непоправимый ущерб, поскольку президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о стратегической важности этого направления. По словам Мирошника, контрнаступление может стартовать в преддверии Дня Победы, чтобы сдержать недовольство общественности потерей города.
«Не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», — объяснил Мирошник.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможность контрнаступления украинской армии в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется.