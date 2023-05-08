Экс-посол ЛНР Мирошник раскрыл, почему Украина решится на контрнаступление после потери Бахмута

Дипломат утверждает, что сдача Бахмута нанесет репутации ВСУ непоправимый ущерб, поскольку президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о стратегической важности этого направления. По словам Мирошника, контрнаступление может стартовать в преддверии Дня Победы, чтобы сдержать недовольство общественности потерей города.