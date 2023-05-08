Китайский МИД назвал причину крепких партнерских отношений Москвы и Пекина

Стало известно, по какой причине партнерским связям Москвы и Пекина удается успешно справляться с разного рода трудностями. Ее обнажил руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган.
Дипломат выразил уверенность в том, что два государства продолжают укреплять и развивать сотрудничество лишь из-за того, что Россия и КНР выстроили отношения, основанные на доверии. Соответствующее мнение Цинь Ган озвучил в ходе беседы с журналистами Asharq Al-Awsat.
«Они смогли найти путь к стратегическому взаимному доверию крупных держав и добрососедству», — сказал глава МИД.
Ранее Цинь Ган призвал Белый дом переосмыслить стратегию в отношении Пекина. Об этом пишет телеканал «360».