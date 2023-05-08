Китайский МИД назвал причину крепких партнерских отношений Москвы и Пекина

Дипломат выразил уверенность в том, что два государства продолжают укреплять и развивать сотрудничество лишь из-за того, что Россия и КНР выстроили отношения, основанные на доверии. Соответствующее мнение Цинь Ган озвучил в ходе беседы с журналистами Asharq Al-Awsat.