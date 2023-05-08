Представитель Пугачевой отрицает пропажу часов певицы на похоронах Юдашкина

Информация о пропаже часов у народной артистки СССР Аллы Пугачевой во время посещения певицей похорон художника-модельера Валентина Юдашкина не соответствует действительности. Об этом рассказал представитель Примадонны.
Ранее ряд СМИ сообщил, что по факту пропажи хронографов стоимостью 2 млн рублей исполнительница обратилась с заявлением в Кунцевский отдел МВД. Представитель певицы эту информацию не подтвердил.
«Этой истории не было, ни в полицию Алла Борисовна не обращалась, ни публичных комментариев кому-либо не давала», — цитирует его Telegram-канал BRIEF.
Представитель Пугачевой предположил, что эти слухи могли распространить недобросовестные СМИ. Журналисты, по его словам, выдумали комментарии певицы.