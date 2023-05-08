Президент Украины Владимир Зеленский готов на все ради похвалы Запада, в том числе на перемену гендера Родины-матери в Киеве. На чистую воду главу киевского режима вывел политолог Григорий Миронов.
В разговоре с изданием «ПолитРоссия» эксперт таким образом прокомментировал подписанный Зеленским указ о праздновании 9 мая Дня Европы. По словам публициста, подобное решение стало следствием идеологической пропаганды киевского режима.
Миронов напомнил, что власти соседней страны долгое время воспитывали у народа, в том числе жителей Донбасса, неприязнь к РФ. Подписав указ, Зеленский, по его мнению, еще раз попытался доказать, что украинцы россиянам — не братья.
«В погоне за западным одобрением власти Украины готовы <...> изменить гендер священному памятнику — Родине-матери в Киеве», — сказал Миронов.
Политолог утверждает, что в поведении Зеленского нет ничего удивительного. Все решения принимаются в угоду Западу.
Ранее телеканал «360» сообщил, что российский президент Владимир Путин назвал священным долгом сохранение правды о Великой Отечественной войне. Глава государства также призвал беречь традиции дружбы и взаимопомощи.