«Смерть с косой». Сатановский потроллил Британию за нелепую коронацию Карла III

Политолог Евгений Сатановский высмеял коронацию короля Великобритании Карла III, которая прошла 6 мая в Лондоне. Эксперт обратил внимание, что пол Вестминстерского аббатства был застлан украинским триколором, а перед открытием церемонии перед воротами прошла «Смерть с косой». Об этом он пишет в Telegram-канале «Армагеддоныч».
«Не то, чтобы эти детали имели какое-то особое значение для автора лично или Российской Федерации в целом. Автор не до такой степени суеверен, а поскольку представителей нашей страны там не было и быть не могло, чего нам за Британию и ее старенького нового короля переживать? <...> Не все же нам о мрачном писать — поугорать над соседями по планете тоже иногда нужно», — сыронизировал политолог.
Сатановский заметил, что незадолго до коронации перед дверьми собора прошла неизвестная фигура в плаще с накинутым на голову капюшоном, в руках у нее было нечто, подозрительно напоминающее косу. Этот момент успели зафиксировать все телеканалы, транслировавшие церемонию.
«Может — это действительно была Смерть, та самая, из Терри Пратчета и со средневековых миниатюр. Может — садовник с граблями, а то и действительно с косой. Кто их, британских садовников, знает, какие инструменты они в своей работе предпочитают использовать и какими маршрутами ходят», — рассуждает Сатановский.
Эксперт также обратил внимание на довольно странное оформление церемонии. Приглашенные гости толпой прошлись по огромному украинскому флагу, что выглядело крайне символично: по мнению Сатановского, именно так к Киеву и относятся западные страны, включая США, Польшу и саму Великобританию.
Помимо прочего, политолог отметил отсутствие «радужной символики» на коронации британского монарха, чего не скажешь о представителях организаций ЛГБТ-меньшинств, которые были представлены «во всем их бесконечном разнообразии».
«Ну, у кого какие предметы для гордости. У нас Крым и еще четыре (пока что) новых субъекта Российской Федерации, у них гомосяо всех типов, видов и пород...» — резюмировал Сатановский.
Ранее Евгений Сатановский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет схожие черты в поведении с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером.