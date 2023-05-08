«Смерть с косой». Сатановский потроллил Британию за нелепую коронацию Карла III

Политолог Евгений Сатановский высмеял коронацию короля Великобритании Карла III, которая прошла 6 мая в Лондоне. Эксперт обратил внимание, что пол Вестминстерского аббатства был застлан украинским триколором, а перед открытием церемонии перед воротами прошла «Смерть с косой». Об этом он пишет в Telegram-канале «Армагеддоныч».