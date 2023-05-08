Минэкономразвития России сообщило о планах расширения сотрудничества ОАЭ и ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в будущем будут более тесно сотрудничать в сфере торговли и инвестиций. Соответствующие соглашения до конца года рассчитывают подписать стороны.
Анонсированный документ может быть сделан к концу текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минэкономразвития РФ. Предполагается, что выгодополучателями этого станут предприниматели с одной и другой стороны.
Бизнесу предлагается воспользоваться либерализацией правил, связанных с инвестициями, торговлей и другими сферами взаимодействия. Оно должно быть построено на многосторонних обязательствах двух стран.