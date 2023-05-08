В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Омской области из-за природных пожаров, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Хоценко. По его словам, такое решение приняли на заседании оперштаба.
Ранее СМИ писали, что три жилых дома и девять построек сгорели в деревне Шкуново Омской области. Ландшафтный пожар попал в населенный пункт через минерализованные полосы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.