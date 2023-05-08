Депутат Попов: появление над зданием Рейхстага Знамени Победы оказалось фейком

Ранее в Сети начали распространяться кадры, на которых видно, что с правой стороны от главного входа в историческое здание вновь вывесили ярко-красный флаг с серпом и молотом. Судя по многочисленным фото и видео, его подняли рядом с государственными знаменами Германии.