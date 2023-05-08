Депутат Попов: появление над зданием Рейхстага Знамени Победы оказалось фейком

Появление над зданием немецкого Рейхстага Знамени Победы оказалось фейком. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Евгений Попов.
Ранее в Сети начали распространяться кадры, на которых видно, что с правой стороны от главного входа в историческое здание вновь вывесили ярко-красный флаг с серпом и молотом. Судя по многочисленным фото и видео, его подняли рядом с государственными знаменами Германии.
«Уже два берлинских товарища написали мне, что картинки со Знаменем Победы над рейхстагом сегодня — фейк. К сожалению», — посетовал Попов.
Ранее берлинские власти запретили демонстрировать символы Победы, а также флаги России и СССР 8–9 мая 2023 года. Позднее эти ограничения частично сняли. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев посчитал такой шаг аморальным и недопустимым.