Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон стали главными звездами концерта в честь Карла III

Наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи, Шарлотта и Джордж оказались в числе гостей на коронации Карла III. Дети герцогов Кембриджских вызвали умиление у пользователей Сети во время их пребывания на концерте в честь исторического события.
Маленький принц Луи восхитил интернет-пользователей непосредственным поведением во время коронации Карла III. Малыш стоически выдержал большую часть мероприятия, однако под конец начал зевать. В итоге его решили не брать на концерт в честь нового короля Великобритании.
Старшие дети принца Уильяма и Миддлтон Шарлотта и Джордж весело проводили время, веселились и танцевали. Наследникам королевской семьи понравилось развлекаться под песни исполнителей, а пользователи Сети решили, что именно дети стали главными звездами концерта.