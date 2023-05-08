Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон стали главными звездами концерта в честь Карла III

Наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи, Шарлотта и Джордж оказались в числе гостей на коронации Карла III. Дети герцогов Кембриджских вызвали умиление у пользователей Сети во время их пребывания на концерте в честь исторического события.