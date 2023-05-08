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В Иране казнили двух виновных в богохульстве мужчин

Происшествия
В Иране казнили двух виновных в богохульстве мужчин

Двух мужчин казнили в Иране за богохульство. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на иранский судебный сайт Mizan.

Первый осужденный был признан виновным в оскорблении Пророка, вероотступничестве, богохульстве и осквернении Корана. Второй — в оскорблении Пророка и религиозных понятий. Приговор был приведен в исполнение утром 8 мая.

По информации местных СМИ, мужчины создали сеть из каналов и онлайн-сообществ с целью распространения атеистической и антиисламской пропаганды, а также оскорбления священных для мусульман понятий.

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