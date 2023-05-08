Захарова назвала Зеленского иудой XXI века после отмены Дня Победы на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского можно считать «иудой XXI века» после отмены Дня Победы в стране. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украина отныне 9 мая будет праздновать День Европы. Зеленский подписал указ об этом. Российский дипломат подчеркнула, что таким образом глава киевского режима предал своих предков, павших в борьбе с нацисткой Германией.
«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение иуды в XXI веке», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее украинское посольство в Берлине сообщило, что отныне не будет возлагать цветы к советским памятникам в немецкой столице.