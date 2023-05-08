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Захарова назвала Зеленского иудой XXI века после отмены Дня Победы на Украине

Политика
Захарова назвала Зеленского иудой XXI века после отмены Дня Победы на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского можно считать «иудой XXI века» после отмены Дня Победы в стране. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина отныне 9 мая будет праздновать День Европы. Зеленский подписал указ об этом. Российский дипломат подчеркнула, что таким образом глава киевского режима предал своих предков, павших в борьбе с нацисткой Германией.

«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение иуды в XXI веке», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее украинское посольство в Берлине сообщило, что отныне не будет возлагать цветы к советским памятникам в немецкой столице.

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