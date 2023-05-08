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МИД Китая назвал ошибкой ядерное сотрудничество Японии и Южной Кореи с США

Политика
МИД Китая назвал ошибкой ядерное сотрудничество Японии и Южной Кореи с США

Япония и Южная Корея пошли по ошибочному пути, договорившись о наращивании ядерного сотрудничества с США. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китайский дипломат отметил, что решение Токио и Сеула может привести к ликвидации системы ядерного нераспространения, а также к дестабилизации в Азии.

«Надеемся, что соответствующие страны не будут все дальше продвигаться по ошибочному пути», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Ранее телеканал «360» сообщил, что глава национальной разведки США Эврил Хейнс назвала маловероятным применение Россией ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине.

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