МИД Китая назвал ошибкой ядерное сотрудничество Японии и Южной Кореи с США

Япония и Южная Корея пошли по ошибочному пути, договорившись о наращивании ядерного сотрудничества с США. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайский дипломат отметил, что решение Токио и Сеула может привести к ликвидации системы ядерного нераспространения, а также к дестабилизации в Азии.
«Надеемся, что соответствующие страны не будут все дальше продвигаться по ошибочному пути», — подчеркнул Ван Вэньбинь.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава национальной разведки США Эврил Хейнс назвала маловероятным применение Россией ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине.