Президента Украины Владимира Зеленского ожидает печальная участь немецкого национал-социалиста Адольфа Гитлера. К такому выводу пришел председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, украинский лидер постановил 9 мая Днем Европы на Украине с целью якобы укрепления единства европейских народов. По мнению Рогова, Зеленский отождествляет себя с нацистской Германией сороковых годов, а «нацисты не могут праздновать день своего поражения».
Более того, новость о новых правилах на Украине распространилась в день гибели Гитлера. Рогов уверен, что пистолет Зеленского, о котором он рассказывал, является прямым намеком на прискорбное будущее политика.
«Уверен, что Зеленского и ему подобных ждет конец Бандеры, Шухевича или Гитлера», — сделал неутешительный прогноз Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее представители Украины в Германии отказались возлагать 8 и 9 мая венки к советским мемориалам. Соответствующей информацией поделился посол страны в ФРГ Алексей Макеев, передает телеканал «360».