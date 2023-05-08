Рогов предрек Зеленскому участь Гитлера после отмены Дня Победы

Напомним, украинский лидер постановил 9 мая Днем Европы на Украине с целью якобы укрепления единства европейских народов. По мнению Рогова, Зеленский отождествляет себя с нацистской Германией сороковых годов, а «нацисты не могут праздновать день своего поражения».