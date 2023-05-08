Александр Соболев осудил Малкома за постоянные провокации

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев осудил поведение на поле нападающего «Зенита» Малкома.
Александр Соболев заявил, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо провоцировали футболистов «Спартака» во время матча РПЛ в Петербурге. Об этом нападающий красно-белых рассказал журналистам «РБ Спорт».
«Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то», — заявил Соболев.
«Зенит» накануне обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря победе сине-бело-голубые в пятый раз подряд выиграли чемпионат России по футболу.