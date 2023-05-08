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Александр Соболев осудил Малкома за постоянные провокации

Спорт
Александр Соболев осудил Малкома за постоянные провокации

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев осудил поведение на поле нападающего «Зенита» Малкома.

Александр Соболев заявил, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо провоцировали футболистов «Спартака» во время матча РПЛ в Петербурге. Об этом нападающий красно-белых рассказал журналистам «РБ Спорт».

«Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то», — заявил Соболев.

«Зенит» накануне обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря победе сине-бело-голубые в пятый раз подряд выиграли чемпионат России по футболу.

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