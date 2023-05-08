Скончавшаяся легкоатлетка Тори Боуи была на последних сроках беременности

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в эстафете 4 х 100 метров Тори Боуи, найденная мертвой 3 мая, находилась на седьмом или восьмом месяце беременности.
По словам близких и соседей 33-летней спортсменки, незадолго до смерти Боуи была в нестабильном психическом состоянии. Об этом свидетельствую случаи, в которых легкоатлетка кидала яйца в соседский дом и брала в руки нож во время ссор с возлюбленным, пишет британская газета Daily Mail.
Ранее на просторах Сети появилась информация, что основной причиной гибели Боуи, которую нашли в ее доме во Флориде, стало самоубийство. Но следователи не исключают возможность насильственной смерти, передает «360».