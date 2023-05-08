Скончавшаяся легкоатлетка Тори Боуи была на последних сроках беременности

По словам близких и соседей 33-летней спортсменки, незадолго до смерти Боуи была в нестабильном психическом состоянии. Об этом свидетельствую случаи, в которых легкоатлетка кидала яйца в соседский дом и брала в руки нож во время ссор с возлюбленным, пишет британская газета Daily Mail.