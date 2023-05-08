Сальдо: российские военные на Херсонском направлении получат дополнительные средства борьбы с БПЛА

С таким заявлением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо после возвращения с передовых позиций. Он рассказал, что посетил бойцов ВС РФ на линии фронта и пообщался с командованием, обсудив с ним главные вопросы и просьбы.