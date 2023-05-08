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Сальдо: российские военные на Херсонском направлении получат дополнительные средства борьбы с БПЛА

Армия
Сальдо: российские военные на Херсонском направлении получат дополнительные средства борьбы с БПЛА

Бойцы российской армии на Херсонском направлении в ближайшее время получат дополнительные противодронные ружья.

С таким заявлением выступил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо после возвращения с передовых позиций. Он рассказал, что посетил бойцов ВС РФ на линии фронта и пообщался с командованием, обсудив с ним главные вопросы и просьбы.

«Солдаты обеспечены всем необходимым в военном и бытовом отношении», — добавил Сальдо.

Он отметил, что скоро российские военнослужащие получат дополнительные средства борьбы с беспилотниками противника.

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