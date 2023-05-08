Волонтеры доставили в Херсонскую область частицу Вечного огня из Севастополя

Члены херсонского отделения «Юнармии» доставили к мемориалу Великой Отечественной войны на Арбатской стрелке частицу Вечного огня.
В Севастополе делегация приняла участие в торжественном приеме Вечного огня, привезенного из Москвы с Могилы Неизвестного солдата. А уже после этого волонтеры доставили его на Херсонщину.
Из населенного пункта Стрелков огонь развезут по всем воинским мемориалам и памятникам области. Соответствующее поручение в преддверии Дня Победы дал врио губернатора региона Владимира Сальдо.