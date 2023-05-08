В Москве вернули в дикую природу зайцев-русаков для восстановления популяции

Московские экологи вернули в дикую природу четырех краснокнижных зайцев-русаков для восстановления популяции на территории региона.
Животных вырастили по особой технологии, поэтому теперь они смогут самостоятельно жить на воле. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.
Во многих регионах страны сейчас наблюдается снижение численности этих животных, поэтому специалисты разрабатывают уникальные программы по восстановлению их популяции. Например, в прошлом году в Москве выпустили в естественную среду более 100 зайцев.
Обычно горожане находят зайчат на природных и парковых территориях, и периодически даже в районах жилой застройки. В таком возрасте зверьки не могут быстро передвигаться, поэтому при малейшей опасности затаиваются.