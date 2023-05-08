Путин воздержался от упоминания Украины в поздравлениях по случаю Дня Победы

Российский президент Владимир Путин не стал упоминать Украину в поздравительных посланиях по случаю Дня Победы, которые он направил главам Содружества независимых государств (СНГ).
Телеграммы получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Путин также поздравил народы Грузии и Молдавии. Украины в списке не оказалось.
Ранее телеканал «360» сообщил, что российский президент назвал священным долгом сохранение правды о Великой Отечественной войне. Глава государства также призвал беречь традиции дружбы и взаимопомощи.