Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь выступил с неожиданным заявлением относительно действий Североатлантического альянса.
По словам дипломата, граждане КНР никогда не забудут злодеяний военного блока, которые он совершил на территории Югославии. Соответствующее мнение Ван Вэньбинь высказал 8 мая в рамках брифинга.
Ранее Министерство иностранных дел Китая пригрозило Евросоюзу серьезными последствиями в случае, если объединение решит наказать Пекин за «помощь» Москве в ходе спецоперации на Украине.