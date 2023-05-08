Президент России пообещал помочь пострадавшим от пожаров в Курганской области

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что власти страны окажут поддержку всем пострадавшим от пожаров в Курганской области. Такое заявление сделал глава МЧС РФ Александр Куренков после телефонного разговора с российским лидером.
По словам главы МЧС, Владимир Путин пообещал обязательно всем помогать.
Глава региона Вадим Шумков добавил, что президент пообещал оказать погорельцам поддержку, и никто не останется брошенным наедине с проблемами.
В Курганской области на сегодняшний день введен режим ЧС из-за природных пожаров. В понедельник, 8 мая, Александр Куренков с оперативной группой прилетел в регион для осмотра районов, наиболее пострадавших от огня.