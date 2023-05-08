В социальных сетях запустили масштабный флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов СВО

Идея флешмоба появилась после интервью с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком, которое проводилось волонтерами в Геронтологическом центре в Москве. Он пожелал российским военнослужащим скорейшей победы и показал особый жест, который символизирует единение и солидарность двух поколений победителей.