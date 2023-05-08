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В социальных сетях запустили масштабный флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов СВО

Общество
В социальных сетях запустили масштабный флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов СВО

Волонтеры движения «МЫВМЕСТЕ» запустили масштабный флешмоб в социальных сетях для поддержки бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Он получил название «Встанем».

Идея флешмоба появилась после интервью с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком, которое проводилось волонтерами в Геронтологическом центре в Москве. Он пожелал российским военнослужащим скорейшей победы и показал особый жест, который символизирует единение и солидарность двух поколений победителей.

Волонтеры отмечают, что присоединиться к флешмобу может каждый. Для этого достаточно записать короткое видеообращение к бойцам СВО и показать символ, который продемонстрировал ветеран.

#флешмоб #специальная военная операция #поддержка