С Новым Годом!

Боррель: украинский конфликт раскрыл разногласия Запада с развивающимися странами

Политика
Боррель: украинский конфликт раскрыл разногласия Запада с развивающимися странами

Украинский кризис продемонстрировал разногласия коллективного Запада с развивающимися странами. Таким мнением поделился председатель евродипломатии Жозеп Боррель.

Чиновник отметил, что Запад после окончания холодной войны задал неверный курс на глобализацию. Он выразил разочарование этим фактом.

«Если оставить в стороне терминологию, мы должны серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран», — сказал Боррель.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Запад нацелен на продолжение конфликта на Украине.

#украинский кризис #боррель #запад