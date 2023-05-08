Боррель: украинский конфликт раскрыл разногласия Запада с развивающимися странами

Украинский кризис продемонстрировал разногласия коллективного Запада с развивающимися странами. Таким мнением поделился председатель евродипломатии Жозеп Боррель.
Чиновник отметил, что Запад после окончания холодной войны задал неверный курс на глобализацию. Он выразил разочарование этим фактом.
«Если оставить в стороне терминологию, мы должны серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран», — сказал Боррель.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Запад нацелен на продолжение конфликта на Украине.